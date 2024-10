Carlos Sainz faz a pole position do GP do México de F1

Faltando cinco etapas para o fim do Mundial de F1, só cinco pilotos chegam à corrida no México com chances de título: o líder Max Verstappen (3545 pontos), seguido por Norris (297), o monegasco Charles Leclerc (275), o australiano Oscar Piastri (247) e Sainz (215).

- Sainz vai para o tudo ou nada -

A primeira pole da temporada (sexta na carreira) permite a Sainz se agarrar às suas últimas possibilidades de ser campeão.

Atrás desse objetivo, o espanhol espera que Verstappen some poucos pontos na corrida de domingo, circunstância complicada levando em conta a ambição do holandês, que tem o recorde de vitórias no Autódromo Hermanos Rodríguez, com cinco.

Nas três etapas do treino de classificação, o piloto da Red Bull conseguiu bons tempos, mas no Q1 e no Q2 foi superado por Norris.

Verstappen teve novamente a melhor volta no Q3, mas seu tempo foi anulado porque ultrapassou os limites da pista.