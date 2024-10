Os sete estados que poderão decidir as eleições nos EUA

Ali, Trump teve uma vitória apertada em 2016 e Biden o derrotou em 2020, também por uma margem estreita.

Neste estado em decadência industrial, os operários tendem a virar as costas para os democratas.

Mas Kamala conta com os grandes projetos de infraestrutura lançados pelo presidente Biden e com o apoio dos sindicatos para mantê-lo com os democratas.

As grandes cidades de Filadélfia e Pittsburgh se inclinam por ela, enquanto Trump aposta na população rural.

Michigan

Assim como a Pensilvânia, este reduto democrata - e seus 15 delegados - se voltou para Trump em 2016, para surpresa de todos, na disputa contra Hillary Clinton.