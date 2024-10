Eleições municipais questionam liderança de Bolsonaro sobre a direita?

Em São Paulo, o bolsonarismo apostou no vencedor. Mas o prefeito conservador Ricardo Nunes, reeleito, deu as costas a Bolsonaro ao dedicar sua vitória ao governador do estado de São Paulo, o também conservador Tarcísio de Freitas, 49 anos, a quem descreveu como "líder maior" e "futuro" do país.

Nunes quase não mencionou Bolsonaro, que o apoiou sem entusiasmo durante a campanha.

Sua vitória fortalece seu padrinho político Freitas, ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro e apontado pela imprensa como possível alternativa da direita nas próximas eleições presidenciais.

"É claro que o resultado em São Paulo foi muito importante por consolidar o Tarcísio entre esses novos nomes", disse à AFP uma fonte próxima ao governador paulista, que acrescentou que "vale deixar claro também a fidelidade dele ao Bolsonaro", a quem reconhece como um "grande líder da direita".

A campanha em São Paulo também deu destaque a Pablo Marçal, um outsider ultraconservador de 37 anos que se tornou muito popular em poucos meses, atraindo votos justamente do bolsonarismo.

Marçal ficou perto de disputar o segundo turno das eleições para prefeito e já disse abertamente que quer ser o candidato da direita brasileira nas eleições presidenciais de 2026.