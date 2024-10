Países lançam coalizão pela natureza na COP16 da ONU e alertam para extinção humana

Por Jake Spring

CALI, Colômbia (Reuters) - A Colômbia lançou, durante a COP16 -- cúpula de biodiversidade da ONU --, uma coalizão com 20 países em busca de "fazer as pazes com a natureza", em um momento em que os líderes políticos alertam que a rápida destruição do meio ambiente traz à tona o risco de extinção da raça humana.

A cúpula de quase 200 países, na cidade montanhosa de Cali, tem a tarefa de descobrir como deter o declínio da natureza até 2030, enquanto a humanidade continua a promover a perda de habitat, a mudança climática, a poluição e outras atividades prejudiciais à biodiversidade.