Governo federal decretará GLO no Rio para cúpula do G20, diz secretário estadual de segurança

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O governo federal deve decretar uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio de Janeiro para utilizar as Forças Armadas no esquema de segurança da reunião de cúpula do G20 em novembro na cidade, disse nesta terça-feira o secretário estadual de Segurança do Rio, Victor Santos.

A reunião de cúpula do grupo das 20 principais economias do mundo no Rio ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro, com a presença de diversos chefes de Estado.