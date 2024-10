Bolsonaro preferiu perder eleições para não perder sua militância

Bolsonaro não errou no cálculo. Perdeu porque quis. De caso pensado. Trocou o eleitor pela militância, com medo de perdê-la.

As eleições municipais foram um marco no enfraquecimento do bolsonarismo. As pautas ideológicas perderam para as pautas fisiológicas. Venceu o "é emendando que se recebe".

Os mais de R$ 30 bilhões, distribuídos por deputados e senadores antes da eleição começar, selaram uma taxa recorde de reeleição de prefeitos, superior a 80%. Venceram os partidos que comandaram o "emendismo" no Congresso: PSD, MDB, PP, União Brasil e Republicanos, e a ala fisiológica do PL de Valdemar.

Além de ter perdido importância para o "emendismo", Bolsonaro viu novas lideranças de direita nascerem, como nos casos de Pablo Marçal e Nikolas Ferreira (PL-MG), ou renascerem, como no caso de Ronaldo Caiado (União Brasil-GO). Perdeu duplamente.

A opção por privilegiar a militância em detrimento do eleitor tem inspiração em outros movimentos de extrema direita populista no mundo, principalmente no trumpismo. Nos EUA, engajar e energizar o militante aumenta seu comparecimento à urna. No Brasil, isso funciona menos porque o voto é obrigatório.

Há ainda outro fator muito importante para a atitude kamikaze de Bolsonaro. Segundo a cientista política Camila Rocha, umas das principais pesquisadoras da direita no Brasil, é indispensável para Bolsonaro manter sua militância engajada nas redes digitais mas também nas ruas. Comícios cheios são parte fundamental da mítica do bolsonarismo. Seu esvaziamento seria letal.