Banda britânica The Cure lança primeiro álbum em 16 anos

O líder do grupo, Robert Smith, mantém seu estilo único aos 65 anos, com cabelos desgrenhados, olhos e lábios maquiados.

As primeiras críticas foram muito positivas. O jornal The Guardian considerou "Songs of a Lost World" o melhor álbum do grupo desde "Disintegration", de 1989.

"O grupo está em seu apogeu artístico: melancólico e comovente, com sons de percussão que combinam com o impacto emocional das letras", escreve o jornal.

Robert Smith canta sobre a morte e o luto subsequente.

"Infelizmente, a morte está cada dia mais presente. Quando você é mais jovem, você a romantiza. Depois começa a acontecer com sua família e amigos e é uma história diferente", disse Robert Smith à BBC antes do lançamento do álbum.

"Tem cerca de 50 minutos de duração e você termina em um lugar diferente de onde começou. Espero que as pessoas reajam a isso", acrescentou Smith, em outra entrevista compartilhada no canal da banda no YouTube.