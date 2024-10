Começa no Rio julgamento-chave do assassinato de Marielle Franco

O assassinato chocou o mundo. Rapidamente, as atenções se voltaram para o crime organizado e a possível participação das milícias, que se apropriam de terrenos públicos para explorar imóveis ilegalmente, entre outras práticas criminosas.

Nascida no Complexo da Maré, Marielle Franco militou durante muito tempo contra a violência policial e pelos direitos dos moradores das favelas, em especial dos jovens negros, das mulheres e dos membros da comunidade LGBTQIAPN+. Também enfrentou a ação das milícias.

Uma manifestação para exigir "justiça" está prevista para a manhã desta quarta-feira em frente ao 4º Tribunal do Júri, no Centro do Rio, para a abertura do julgamento, que pode durar vários dias.

O júri será integrado por 21 pessoas comuns, das quais sete serão sorteadas na hora para cumprir essa função.

Entre uma audiência e outra, os jurados deverão permanecer confinados nas instalações da corte, sem qualquer contato com o mundo exterior.

O Ministério Público pediu a pena máxima de 84 anos de prisão para os acusados, Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, ambos ex-integrantes da Polícia Militar do Rio.