Dois condenados por roubo no Irã têm quatro dedos amputados

A organização Human Rights Activists News Agency (HRANA), com sede nos Estados Unidos, afirmou que os dois irmãos, Shahab e Mehrdad Teimuri, foram inicialmente presos em 2019 por roubo e condenados à prisão e à amputação dos dedos.

Segundo o grupo Hengaw, com sede na Noruega e que denuncia frequentemente as violações de direitos humanos no Curdistão e no Irã, os dois homens não tiveram direito a se comunicar com o exterior nem a receber visitas desde sua condenação.

"As amputações como castigo são proibidas no direito internacional, em particular mediante a proibição da tortura e de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, como estipulam a Convenção contra a Tortura e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, do qual Irã é signatário", recordou o Center for Human Rights in Iran, com sede em Nova York.

A amputação dos dedos está autorizada na República Islâmica do Irã em aplicação da sharia. Segundo o Centro Abdorraham Borumand, com sede nos Estados Unidos, as autoridades iranianas amputaram os dedos de pelo menos 131 homens desde janeiro de 2000.

A aplicação dessas penas, no entanto, tem sido menos frequente nos últimos anos.

Segundo a Anistia Internacional, um homem teve os dedos amputados em maio de 2022, assim como outro condenado por roubo em julho de 2022, na prisão de Evin na capital, Teerã.