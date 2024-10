Greve do transporte contra Milei afeta mais de um milhão de passageiros

O secretário de Transporte, Franco Mogetta, disse à rádio Mitre que a greve é "um boicote político de um grupo de dirigentes que está olhando para seus próprios interesses".

Desde sua posse em dezembro, Milei implementou duras medidas de desregulamentação da economia e cortes no gastos públicos, resultando em um superávit nas contas públicas.

Mas a economia doméstica sofre com uma recessão, com uma inflação que em setembro foi de 209% e uma pobreza que na primeira metade do ano alcançou 52,9% da população.

Por meio do aplicativo estatal "Mi Argentina", com o qual são realizados vários trâmites, o governo enviou uma mensagem aos celulares da população acusando dois líderes sindicais de quererem "proteger seus privilégios" e chamando a denunciar extorsões para aderir à greve. O texto também foi reproduzido em alto-falantes nas estações de trem.

