Sakamoto: Venezuela deveria ser minimamente grata ao Brasil

O governo de Nicolás Maduro deveria ser "minimamente" grato ao Brasil por não virar as costas à Venezuela ao longo de seu processo eleitoral, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quarta-feira (30), após a notícia de que Maduro convocou o embaixador venezuelano em Brasília para "consultas".

O ato, visto como um gesto de repúdio ao governo brasileiro, ocorreu após o Brasil vetar a entrada da Venezuela nos Brics, bloco econômico formado por Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países recentemente incorporados.

Para o colunista, Maduro deveria considerar que o Brasil, junto à Colômbia e ao México, foi um país que tentou intermediar a reação internacional ao fato do ditador ter se recusado a mostrar as atas eleitorais do último pleito.