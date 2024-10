Mil lojas em 18 mil m²: como é o shopping que pegou fogo no Brás

Estabelecimento está na rua Barão de Ladário. De acordo com os Bombeiros, shopping tem 18 mil metros quadrados, que é dividido por cerca de 1.000 lojas no interior do local, ocupando quase metade do quarteirão.

Imagens do Google Maps mostram shopping por dentro Imagem: Reprodução/Google Maps

Shopping está no nome da esposa do "Rei da 25 de Março". Segundo a Rádio Bandeirantes, documento mostra que o responsável pelo local é Hwu Su Chiu Law, esposa de Law Kin Chong. Empresário chinês naturalizado brasileiro, já foi investigado por contrabando e alvo da CPI da Pirataria, de acordo com a rádio.

Imóvel está com o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido desde agosto. A informação é do capitão Maykon Cristo. Segundo a Defesa Civil, o certificado de segurança do shopping foi emitido pela prefeitura em 2022 e é válido até 2027.

O que aconteceu

O incêndio foi controlado por volta das 12h55. Fogo começou por volta das 6h44 no segundo pavimento do edifício. Chamas destruíram cerca de 200 lojas, segundo estimativa da Defesa Civil. A rua foi isolada.