Greves e furacões afetam o emprego nos EUA às vésperas das eleições

Isto "provavelmente pesará na forma em que as pessoas percebem as condições econômicas", segundo Rubeela Farooqi, economista-chefe do High Frequency Economics, que destacou que, "de forma mais geral, as famílias não sentem os benefícios de um mercado de trabalho que continua sólido e de uma taxa de desemprego frágil".

"O crescimento do emprego deveria se recuperar em novembro enquanto continuam nossos esforços de recuperação e reconstrução após os furacões", antecipou, por sua vez, o presidente Joe Biden, que também parabenizou o sindicato de operadores da Boeing e seus funcionários, que na próxima segunda votarão se aceitam uma nova oferta de convênio trabalhista apresentada pela fabricante de aeronaves.

Os republicanos não demoraram a reagir, diante de um relatório sobre o emprego que para eles é "uma catástrofe e revela definitivamente a que ponto Kamala Harris destruiu (a) economia", nas palavras de Karoline Leavitt, assessora de imprensa da campanha de Trump.

"As famílias dos trabalhadores têm sido fraudadas pelo programa econômico Harris-Biden. Kamala destruiu a economia. O presidente Trump vai consertar este problema", acrescentou.

Os democratas enfrentam dificuldades para convencer os eleitores sobre os resultados econômicos de seu governo, após anos de inflação e taxas de juros elevadas.

Até mesmo o "sonho americano" de comprar uma casa hoje está fora do alcance para muitas famílias jovens.