Apoiadores de Evo Morales ocupam quartel e mantêm 20 militares como reféns

Uma fonte da Defesa explicou à AFP que há cerca de 20 retidos. Entre eles oficiais e soldados. Invasão ao quartel é resposta à intervenção policial e militar contra bloqueios de estradas com o intuito de apoiar Morales.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram militares cercados por camponeses. As imagens mostram que grupo está armado com pedaços de madeira. "As vidas dos meus instrutores e soldados estão em perigo", disse um soldado que foi filmado pelos invasores e cujas imagens foram transmitidas pela mídia local.

Água e energia foram cortadas do quartel. "O Regimento Cacique Maraza foi tomado pelas centrais Tipnis. Cortaram nossa água, a luz, nos fizeram de reféns", diz um militar. Os Tipnis são conhecidos como os territórios indígenas do Chapare, onde Evo Morales tem sua principal base política. Morales permanece resguardado diante de uma provável ordem de apreensão contra ele por um caso de estupro, que ele nega, e que supostamente ocorreu quando ele era presidente, em 2015.

Apoiadores realizam protestos há 19 dias. Nas últimas semanas, grupo bloqueou estradas da Bolívia. Manifestações tentam evitar uma provável prisão de Morales, enquanto o governo atual tenta impedir os bloqueios.

Uma das consequências dos bloqueios é a escassez de alguns alimentos básicos na capital, La Paz, como o frango. Para remediar esta situação, o governo decidiu criar uma ponte aérea para entregar diariamente 40 mil kg do produto aos moradores da capital. Apesar da medida de emergência, as quantidades são insuficientes para responder à demanda e os preços altos. As autoridades bolivianas estimam que o bloqueio causa prejuízos diárias de cerca de US$ 99 milhões (cerca de R$ 580 milhões). Se a situação persistir, poderá afetar a produção de carne para as festas de final de ano.

Em 27 de outubro, Morales foi vítima de um ataque a tiros. Líder da oposição no país, ele postou vídeos do ataque nas redes sociais e disse que 14 tiros foram disparados por homens encapuzados. "Esta foi a tentativa de assassinato ocorrida às 6h20, às portas do nono, no município de Shinahota", diz a legenda.