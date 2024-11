'Exército' de voluntários se lança para ajudar atingidos pelas enchentes em Valencia

"Não há bombeiros suficientes (...) Aqui tudo é particular", explica Paco Clemente, um farmacêutico de 33 anos que veio da vizinha Torrente, enquanto retira montes de lama do interior da casa de alguns amigos.

Do outro lado do barranco, Estefanía García caminha com cuidado entre a lama, com seu bebê de um mês e meio dormindo nos braços. Sua família a espera junto de sua filha de dois anos para sair de Paiporta em direção a um lugar mais seguro. Foram dias terríveis, mas, apesar de tudo, ela se sente sortuda.

"Perdemos os carros, parte da casa, mas não faz mal, estamos vivos", diz, com os olhos marejados.

rs-al/eg/jb/dd

© Agence France-Presse