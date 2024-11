Dino proíbe quatro livros de direito com trechos homofóbicos e misóginos

A liberdade de expressão não alcança a intolerância racial e o estímulo à violência, sob pena de sacrificar inúmeros outros bens jurídicos de estatura constitucional.

Flávio Dino, ministro do STF

As obras retiradas de circulação são:

Curso Avançado de Biodireito; Teoria e Prática do Direito Penal; Curso Avançado de Direito do Consumidor; Manual de Prática Trabalhista.

Decisão não se caracteriza como censura prévia por não ter sido determinada preventivamente, afirmou Dino. "A decisão que adoto ao presente caso não impõe aos recorridos qualquer restrição que ofenda a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, ela não estabelece imposição inconstitucional de censura prévia, cujo traço marcante é o caráter preventivo e abstrato de restrição à livre manifestação de pensamento", argumentou o ministro.

Livros usam termos como "anomalia sexual" ao se referirem à comunidade LGBTQIA+. Em outros trechos, as obras também associam a comunidade ao HIV, o vírus que causa aids. Essa associação é preconceituosa porque a doença causada pela infecção pelo HIV não tem relação com orientação sexual, mas com a prática de relações sexuais sem proteção.

Conteúdo cita mulheres como de "uso exclusivo de jovens playboys". Outra parte dos livros diz que isso ocorre porque, na sociedade brasileira, há um "determinismo" que dita que "as mais lindas e gostosas" devem escolher homens nesse perfil, mas que outras também preferem "playboys velhos de 40, 50 e 60 anos, que teimam em roubar as mulheres mais cobiçadas do mercado".