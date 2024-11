Suspeito pelo roubo de duas obras de Andy Warhol é preso nos Países Baixos

A polícia holandesa anunciou, nesta terça-feira (5), a prisão de um suspeito cinco dias depois do roubo das obras do artista americano e mestre da pop art Andy Warhol em uma galeria de arte no sul dos Países Baixos.

Os policiais fizeram buscas em vários locais e prenderam um suspeito de 23 anos, que está em confinamento solitário e só pode se comunicar com seu advogado. A polícia se recusou a dizer se a obra de arte roubada foi encontrada.

O roubo ocorreu na noite de quinta-feira. Os ladrões usaram explosivos para invadir a MPV Gallery em Oisterwijk (Brabant) e levaram duas serigrafias representando a Rainha Elizabeth II do Reino Unido e a Rainha Margrethe da Dinamarca.