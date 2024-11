Do incêndio à reabertura, os 2.000 dias que marcaram a Catedral de Notre Dame

- Interrupções -

No fim de 2019, Macron nomeia o general Jean-Louis Georgelin, ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, como chefe do órgão público criado para liderar o que ficou conhecido como o "projeto do século".

A catedral deve ser reconstruída de forma idêntica? Logo surge uma controvérsia.

O presidente é a favor de um estilo contemporâneo, enquanto o arquiteto-chefe, Philippe Villeneuve, ameaça renunciar se Notre Dame, restaurada em estilo gótico no século XIX pelo arquiteto Eugène Viollet-Le-Duc, for alterada. No final, sua opinião prevaleceu.

Várias associações acusam as autoridades de minimizar o risco de poluição por chumbo (mais de 400 toneladas, de acordo com algumas fontes), que evaporou durante o incêndio e se depositou no solo.

O projeto é interrompido em 25 de julho por quase um mês. Crianças de escolas próximas são testadas para medir os níveis desta substância potencialmente tóxica em seu sangue. Os resultados indicam que o chumbo permanece abaixo do limite de alerta.