Eleição de Trump: o retorno das guerras comerciais?

- Aumento das tensões comerciais? -

Durante seu primeiro mandato, Trump utilizou as tarifas para obter vantagem na imposição de novas negociações com diferentes parceiros comerciais. O ex-presidente sempre se apresentou como um especialista em acordos e seu objetivo era obtê-los.

Assim, chegou a um acordo comercial com a China que, em teoria, visava equilibrar a balança comercial entre as duas maiores economias do mundo, em troca da redução progressiva das tarifas estabelecidas. Esse novo equilíbrio não se concretizou, mas o déficit comercial com a China parou de crescer.

Agora, prestes a iniciar seu segundo mandato, Trump propõe aumentar as tarifas como uma alternativa para financiar um corte de impostos adicional que ele quer implementar para os americanos. Se for bem-sucedida, essa pode ser uma medida duradoura que poderia aumentar a fragmentação da economia global temida pelo FMI - em resumo, uma redução do livre comércio.

els-bys/jul/aem/mr/dg/jmo/aa

© Agence France-Presse