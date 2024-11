Governo australiano vai proibir acesso a redes sociais para menores de 16 anos

A futura lei "é para mães e pais. As redes sociais estão realmente prejudicando as crianças e eu vou acabar com isso", disse Albanese à imprensa, especificando que não haverá sanções para pais ou menores. O primeiro-ministro havia anunciado um plano nesse sentido em setembro, mas a idade mínima para o acesso às redes ainda não havia sido decidida.

Albanese disse que a medida seria apresentada aos líderes dos estados e territórios da Austrália nesta semana, antes de ser submetida ao Parlamento no final de novembro.

Algoritmos "colocam em risco os adolescentes"

Albanese decidiu iniciar essa batalha contra as redes sociais considerando que os algoritmos colocam em risco os adolescentes. "Para mim, há coisas que saltam aos olhos nessas plataformas que eu não desejo necessariamente ver. Não estamos mais falando [apenas] de um adolescente vulnerável de 14 anos", disse ele.

"As mulheres jovens estão vendo imagens de formas corporais específicas que têm um impacto real", acrescentou.

Entretanto, os especialistas questionaram a viabilidade técnica da implementação de tal medida. Alguns especialistas duvidam que essas leis sejam eficazes, pois os verificadores de idade podem ser contornados.