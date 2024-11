Argentina debate adoção das SAFs, já vigentes no Brasil e em países da A. Latina

Enquanto Milei afirma que isso permitirá que a Argentina tenha um campeonato local "de qualidade muito melhor", o presidente da AFA, Claudio Tapia, afirma que este "não é o modelo" de futebol que levou o país a vencer recentemente a Copa do Mundo (2022) e duas edições da Copa América (2021 e 2024).

- E os rivais? -

Eterno rival da Argentina, o Brasil já aderiu ao modelo, com as chamadas Sociedades Anônimas do Futebol (SAF), aprovado pelo Congresso em 2021 para facilitar o resgate de clubes com problemas financeiros e recolocar suas contas em ordem.

Mas a relação dos clubes brasileiros com os bairros onde surgiram é diferente da que acontece na Argentina.

A maioria dos sócios não têm direitos políticos, reservados aos que pagam uma mensalidade mais alta e têm acesso a um "título" que, eventualmente, lhes dá o direito de voto.

Depois de se tornarem SAF, algumas equipes continuam com problemas econômicos e não apresentaram avanços esportivos.