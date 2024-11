ONU e 50 países alertam sobre ataques cibernéticos contra hospitais

"Pesquisas mostraram que esses ataques ao setor de saúde aumentaram tanto em escala quanto em frequência", destacou, insistindo na importância da cooperação internacional para combatê-los.

A pirataria cibernética, disse, representa "um grave risco para a segurança internacional", razão pela qual pediu ao Conselho que a considere como tal.

"Esses ataques são uma ameaça direta à segurança pública, colocam em risco vidas humanas (...) e podem representar uma ameaça à paz e à segurança internacionais", acrescentaram 50 Estados (entre eles Coreia do Sul, Ucrânia, Japão, Argentina, França, Alemanha e Reino Unido) em uma declaração conjunta lida à imprensa por Anne Neuberger, vice-conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

Também foi pedido aos países que não permitam que os responsáveis por esses ataques operem a partir de seu território.

Durante a reunião do Conselho, Anne Neuberger criticou diretamente as autoridades russas: "Alguns Estados, em particular a Rússia, continuam permitindo que os operadores de ransomware atuem em seu território com total impunidade".

Por sua vez, França e Coreia do Sul apontaram o dedo para Pyongyang.