Juiz federal impede Louisiana de exigir Dez Mandamentos em salas de aula

“A questão é se, do ponto de vista legal, existe alguma forma constitucional de exibir os Dez Mandamentos em conformidade com (a lei da Louisiana)”, acrescentou. “Em resumo, o tribunal conclui que não há”.

A Louisiana se tornou o único Estado dos EUA a exigir a exibição dos Dez Mandamentos quando o governador republicano Jeff Landry sancionou a Lei 71 em 19 de junho.

A lei exige a exibição de pôsteres ou versões emolduradas dos Dez Mandamentos, com no mínimo 28cm por 35cm, e com os mandamentos sendo o foco principal, impressos em fonte grande e fácil de ler.

Nove famílias, incluindo membros do clero, com filhos em escolas públicas, entraram com uma ação cinco dias depois em Baton Rouge, a capital da Louisiana, buscando uma liminar contra a lei.

Os diversos demandantes são judeus, presbiterianos, não religiosos ou ateus.