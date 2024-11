Príncipe herdeiro saudita pede cessar-fogo imediato em Gaza e Líbano

Grupos iraquianos pró-Irã também reivindicaram ataques de drones contra Israel, que interceptou a aeronave.

No Líbano, a Força Aérea israelense bombardeou cidades no sul e destruiu uma mesquita em Nabatieh, de acordo com a agência de notícias estatal libanesa NNA.

Um dirigente do Hezbollah, Mohamad Afif, disse que seu movimento estava "preparado para uma guerra de longo prazo". Também afirmou que o Exército israelense não ocupa nenhuma cidade no sul do Líbano, onde lançou uma ofensiva terrestre em 30 de setembro.

O ministro das Relações Exteriores do Irã relatou "alguns avanços" em relação a um cessar-fogo no Líbano, mas disse que isso só seria possível se "o Hezbollah não [puder] se rearmar" e fosse repelido a uma distância considerável da fronteira entre Israel e Líbano.

Na Faixa de Gaza, a Defesa Civil relatou a morte de cinco palestinos em bombardeios israelenses contra uma tenda para pessoas deslocadas em Nuseirat, no centro, e uma casa em Jabaliya, no norte do território.

