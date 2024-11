Escritora britânica Samantha Harvey vence o prestigioso prêmio Booker 2024

A escritora britânica Samantha Harvey foi premiada com o prestigioso Booker Prize 2024 por seu quinto romance, intitulado "Orbital", durante uma cerimônia em Londres na noite desta terça-feira (12).

O livro narra um dia na vida de seis astronautas - dois homens e quatro mulheres - em uma estação espacial. Com sua construção fragmentada e quase meditativa, "Orbital" oferece uma reflexão sobre o luto, o desejo e a crise climática.

Harvey, de 49 anos, já esteve na lista de finalistas do Booker Prize em 2009 com seu primeiro romance, intitulado "The Wilderness".