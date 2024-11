América Latina liga o alerta devido à expansão de lojas online chinesas de baixo custo

Na Aduana de Santiago, o movimento é incessante: diariamente, são revisados e despachados mais de 80.000 pacotes para evitar o contrabando de produtos e drogas.

Enquanto em 2023 receberam 20 milhões de envios, em 2024 projetam chegar a 30 milhões.

Nos últimos cinco anos, a recepção de pacotes cresceu cerca de 1.000%.

"Tem sido um grande desafio lidar com todos os riscos e com o que isso operacionalmente implica neste ingresso significativo de encomendas", explica Maria José Rodríguez, chefe do Departamento de Fiscalização da Alfândega Metropolitana do Chile.

Em uma tentativa de proteger a indústria local e aumentar a arrecadação, Chile e Brasil eliminaram recentemente as isenções tributárias para compras no exterior abaixo de 41 (R$ 236,5) e 50 dólares (R$ 288,5), respectivamente.

O México anunciou que vai reforçar o controle sobre esta atividade comercial.