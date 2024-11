Espanha volta a ter chuvas torrenciais duas semanas após tragédia com mais de 200 mortes

Nas áreas sob alerta vermelho, próximas ao litoral, poderão acumular-se chuvas entre 120 e 180 mm, segundo a Aemet. A precipitação continuará até sexta-feira.

Diante da possível cheia do rio Campanillas, que atravessa Málaga, "as casas situadas nas margens do referido rio serão evacuadas", informou a Prefeitura.

A chuva também é esperada nas zonas de Valência atingidas pelas cheias de 29 de outubro, entre o receio de que os esgotos transbordassem devido à lama solidificada, e entre a resignação de alguns moradores incapazes de imaginar como as coisas poderiam piorar.

"Já perdemos os carros, já perdemos a maior parte da casa e também não temos os empregos. Então, não há nada a perder agora, não temos muito a perder", explicou Carlos Moltó, morador do município de Picanya, à televisão regional valenciana A Punt.

Depois de uma luta titânica para limpar as ruas, o município de Paiporta foi novamente inundado, informou o jornal local Las Provincias.

Vários municípios valencianos pediram aos milhares de voluntários que não compareçam nesta quarta-feira.