França se mobiliza contra acordo UE-Mercosul

Para bloquear a decisão, a França precisa de pelo menos quatro dos 27 países da UE no Conselho, instância que reúne os governos do bloco. Alemanha e Espanha pressionam por um avanço no acordo, enquanto Polônia e Áustria expressaram oposição, segundo fontes diplomáticas em Bruxelas.

- Objetivo -

Menos de um ano após uma mobilização histórica dos agricultores na França, com bloqueios de estradas, os sindicatos do setor convocam novas manifestações.

Os agricultores, que seguem denunciando a burocracia e a renda baixa, estão furiosos com as colheitas ruins, as perdas relacionadas a doenças em animais e a perspectiva de assinatura do acordo com o Mercosul.

A principal aliança sindical agrícola, formada pela FNSEA e os Jovens Agricultores (JA), lançou hoje um chamado para uma mobilização nacional de agricultores a partir de 18 de novembro. Eles querem, sobretudo, "fazer a voz da França ser ouvida" durante o "G20 no Brasil", em um momento em que, com sua oposição a este acordo, o país está relativamente isolado na cena europeia.

"A Europa não deve se tornar um escorredor e não pode importar produtos que não respeitam nenhuma de nossas normas", declarou Arnaud Rousseau, presidente da FNSEA, à rádio France Inter, antes de uma coletiva de imprensa na qual detalhou as ações previstas. "Nosso objetivo não são as rodovias", especificou, acrescentando que, tampouco, é "parar" ou "matar de fome" a França.