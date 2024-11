União Europeia corre para implantar reforma econômica após vitória de Trump

UE "preparada" para lidar com EUA

O chanceler federal alemão, Olaf Scholz - cujo governo corre sério risco de não durar até o final do ano em razão da crise gerada pelo rompimento com uma das siglas da coalizão governista - reafirmou sua disposição de trabalhar com Trump.

Ele, porém, enfatizou que a Europa também deve cuidar de sua própria defesa. "Devemos trabalhar juntos como União Europeia, como europeus, para fazer o que for necessário para nossa própria segurança", disse. "Seremos bem-sucedidos se todos fizerem sua parte", acrescentou.

Scholz avalia que a UE está preparada para enfrentar potenciais tarifas impostas por Trump e seus efeitos na economia do bloco. "Não acho que devemos especular muito sobre essa questão com os EUA. A UE tem competência para fazer o que for necessário. Mas, todos nós devemos claramente buscar negociações", afirmou.

Reformas econômicas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta sexta-feira que o bloco precisa se apressar para implementar um pacote de reformas econômicas que ganhou maior urgência após a reeleição de Trump.