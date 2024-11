Homem com explosivos morreu após tentar entrar no STF em Brasília

A governadora em exercício também cogitou a possibilidade de tratar-se de "um lobo solitário".

As explosões, que ocorreram em um intervalo curto por volta das 19h30, não deixaram nenhum ferido.

A sede do STF fica na Praça dos Três Poderes, onde também estão situados o Palácio de Planalto e o Congresso Nacional.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia deixado o Palácio do Planalto no momento das explosões, disse à AFP um porta-voz da Presidência.

- "Saiu fogo, aquela fumaça" -

"Eu estava na parada e aí o cara simplesmente passou (...) Do nada, a gente ouviu simplesmente um barulho, eu olhei para atrás, na hora do barulho, e saiu fogo, aquela fumaça. Os seguranças do STF vieram", relatou à imprensa Laiana Costa, funcionária administrativa do Tribunal de Contas da União (TCU).