Republicanos mantêm controle da Câmara dos Representantes, indica projeção

"Temos um programa para os primeiros 100 dias, reduzindo o custo dos alimentos, baixando o preço da energia, garantindo a segurança nas fronteiras, colocando a economia em funcionamento para que as famílias que estavam enfrentando dificuldades possam se reerguer," acrescentou o congressista republicano Steve Scalise.

Nas eleições presidenciais de 5 de novembro, Trump também venceu o voto popular contra a vice-presidente democrata Kamala Harris com 50,2% dos votos, segundo a NBC News.

Ele venceu nos sete estados-chave que decidem as eleições, pois votam de acordo com o candidato e não com o partido.

Controlar o Congresso facilitará as coisas para o 45º e futuro 47º presidente, que prometeu implementar medidas radicais, como deportações em massa de imigrantes, cortes de impostos e a desregulamentação administrativa.

Trump expressou seu desejo de evitar o demorado processo de confirmação pelo Senado das pessoas que planeja nomear para cargos-chave.

Para isso, ele pretende recorrer a uma cláusula que permite ao presidente fazer nomeações temporárias.