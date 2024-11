EUA e China abrem cúpula da Apec em meio à expectativa pela nova era Trump

Trump, que venceu de forma contundente as eleições de 5 de novembro, ameaça elevar as tarifas sobre todas as exportações para os Estados Unidos, mas com mais rigor sobre os produtos procedentes da China e do seu vizinho México, o que pode provocar novas guerras comerciais.

Isso representaria um duro golpe para as 21 economias do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (Apec), uma das regiões comerciais mais dinâmicas do mundo, que representa 60% do PIB global.

Os anúncios de Trump "colocaram um ponto de interrogação" sobre a aliança Ásia-Pacífico, disse à AFP Jorge Heine, ex-embaixador do Chile na China entre 2014 e 2017.

Heine não descarta que Trump retire os Estados Unidos da Apec, como fez em 2017, quando saiu do Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica (TPP), que visava criar um poderoso bloco econômico.

Segundo dados da Apec, o crescimento do PIB da aliança recuará de 3,5% em 2024 para 3,1% em 2025.

- Sob tensão -

O primeiro dia da cúpula inclui uma reunião de seus representantes, entre eles os de Japão, Coreia do Sul, Canadá, Austrália, Indonésia e México.