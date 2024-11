Putin diz a Scholz que Rússia está aberta à cooperação energética, diz Kremlin

"Foi enfatizado que a Rússia sempre cumpriu rigorosamente suas obrigações contratuais e de tratados no setor de energia e está pronta para uma cooperação mutuamente benéfica se o lado alemão demonstrar interesse nisso."

A Alemanha era fortemente dependente do gás russo antes da guerra, mas as remessas diretas cessaram quando os gasodutos Nord Stream sob o Mar Báltico foram explodidos em 2022.

A Alemanha e outros países da União Europeia impuseram sucessivas ondas de sanções à Rússia por causa da guerra e tomaram medidas para se livrar da dependência do petróleo e do gás russos.

Sobre a Ucrânia, o Kremlin disse que a posição de Putin é a mesma que ele declarou em junho, quando disse que a guerra poderia terminar se Kiev desistisse de suas ambições na Otan e entregasse a totalidade de quatro regiões reivindicadas pela Rússia. A Ucrânia rejeitou essas condições, que considerou equivalentes à rendição.

"Os possíveis acordos devem levar em conta os interesses da Federação Russa no campo da segurança, partir de novas realidades territoriais e, o mais importante, eliminar as causas fundamentais do conflito", disse o Kremlin.