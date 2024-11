Macron viaja à América do Sul sob a sombra do acordo UE-Mercosul

O presidente francês, Emmanuel Macron, inicia neste sábado (15) uma viagem por Argentina, Brasil e Chile com o objetivo de revitalizar a cooperação com a América Latina, sob pressão do setor agrícola francês para bloquear o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul.

"Existe um momento latino-americano", destacou a Presidência francesa na quinta-feira, ao detalhar esta segunda viagem de Macron à América Latina em 2024, após sua visita ao Brasil em março, que visa "relançar a cooperação" com a região.

Desde que chegou ao poder em 2017, a América Latina nunca foi prioridade para Macron, que antes de 2024 havia visitado apenas Buenos Aires, em 2018, para uma cúpula do G20. No entanto, o interesse pela região cresceu significativamente no último ano.