Comerciante que vendeu fogos para autor de explosões é intimado pela PF

Se eu não tivesse feito tudo certo, eu já estaria preso.

Fernando Pereira, comerciante que vendeu fogos ao autor de atentado

Autor de atentado queria fogos mais potentes. O comerciante disse que fez a venda para Luiz pela manhã, que pagou R$ 295 e, depois, à tarde, voltou querendo fogos mais potentes. Mas não havia nada na loja e eles combinaram de o chaveiro voltar no dia seguinte.

No dia 6, Wanderley pagou R$ 1.250 em uma "Torta 3G". Com 25 tubos do triplo da espessura, 60 milímetros, o artefato queima por um minuto, disse o comerciante. As vendas foram feitas depois que Luiz forneceu o endereço de sua residência, para controle que o comerciante mantém.

Comprovantes de loja em Ceilândia onde foram comprados fogos usados em ataque Imagem: Eduardo Militão/UOL

Pereira disse que só vendeu essas duas caixas de fogos ao chaveiro. No entanto, ele afirmou que, pelas imagens dos destroços que viu na TV, havia outros fogos de artifício usados pelo chaveiro no ataque ao STF. Pereira negou ter vendido esses outros aparatos.