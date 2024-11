Ex-advogado de Trump condenado por difamação entrega carro e relógios de luxo

Rudy Giuliani, ex-advogado pessoal do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, aceitou entregar seu carro Mercedes-Benz e seus relógios de luxo para compensar duas agentes eleitorais que ele havia difamado, em um processo que custou uma condenação multimilionária.

No mês passado, um juiz federal de Nova York ordenou que Giuliani, ex-prefeito da cidade, cedesse parte de seu patrimônio para compensar duas mulheres, Ruby Freeman e sua filha Wandrea "Shaye" Moss, agentes eleitorais do estado da Geórgia, no sudeste do país. Giuliani foi condenado pela justiça de Nova York, em dezembro de 2023, a pagar uma indenização de 148 milhões de dólares (R$ 858 milhões na cotação atual).

Entre os bens que ele deve entregar estão seu luxuoso apartamento em Nova York, um Mercedes-Benz de 1980, joias, diversos relógios de luxo e outros itens de coleção, como uma camisa assinada pela lenda do beisebol Joe DiMaggio.