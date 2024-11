Acordo com o Mercosul: França 'não está isolada', afirma Macron

Macron disse que "propôs" ao presidente brasileiro realizar "novos trabalhos para tentar desenvolver um marco de investimento conjunto, mas que proteja" as agriculturas francesa e europeia.

"Realmente não queremos importar produtos agrícolas que não respeitem as regras que nós mesmos nos impusemos" em matéria ambiental e sanitária, ressaltou o presidente francês.

Agricultores lançaram hoje na França um novo protesto contra o acordo, que veem como uma ameaça ao seu futuro.

Se a Comissão Europeia assinar o tratado sem o aval da França, Paris precisaria formar com outros países uma "minoria de bloqueio" para impedir a aprovação do texto. Essa opção exigiria que pelo menos 4 dos 27 países da UE se opusessem ao acordo comercial, desde que o peso dos apoiadores do texto não alcance 65% da população do bloco europeu.

A Itália se somou hoje à oposição ao acordo. "Ao contrário do que muitos pensam, a França não está isolada, e muitos países nos acompanham", afirmou Macron.

