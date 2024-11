Presidente paraguaio passa mal no G20 e é hospitalizado no Rio

"Conversei com o presidente Santiago Peña (...). Ele está bem, aguardando os resultados dos exames médicos", informou mais cedo o vice-presidente paraguaio, Pedro Alliana, na rede social X.

Embora o Paraguai não seja membro do G20, Peña participa da reunião de líderes como convidado do anfitrião do encontro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com outros chefes de Estado.

O presidente paraguaio foi levado de ambulância a partir da sede da cúpula das maiores economias mundiais no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), segundo testemunhas.

A imprensa relatou que o mandatário paraguaio sentiu "uma dor no peito" durante a reunião de líderes no MAM e foi submetido a um eletrocardiograma que revelou algumas alterações, o que motivou sua internação hospitalar.

Pouco antes de se sentir mal, o presidente paraguaio destacou em uma apresentação na cúpula os avanços de seu país em matéria de redução da pobreza e da extrema pobreza nos últimos 20 anos, que caíram de 57,7% para 22,7%, e de 16,2% para 4,9%.

hro/arm/rpr/am