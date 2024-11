'Eu presenciei tudo', diz filho de Rina sobre acidente que matou o pai

Rininha fez menção indireta às denúncias de violência contra mulher sofridas pelo pai. "O quanto ele aguentou nos últimos tempos. Quantas pessoas más falaram dele. Eu sofri sozinho. (...) as pessoas difamavam ele e ele se mantinha de pé. Ele estava com saudades de pregar, de estar aqui no púlpito", afirmou.

O jovem disse ainda que considerava o pai um "grande herói". "Meu pai foi meu melhor amigo. Esses últimos meses foram muito difíceis. Eu passei e aguentei muita coisa em silêncio. (...) Ele me ensinou muita coisa, a surfar, entender os prazeres da vida de forma certa. Agora eu estou sem ele. Perdi meu melhor amigo, meu pai. (...) Eu sinto tanta saudades dele. Eu só queria ter o meu pai comigo. Só ele e mais nada".

Cerimônia também teve discursos da viúva e das irmãs de Rina

Viúva disse em velório que Rina "foi o cara que mais amou na vida". Em discurso, a pastora e cantora gospel Denise Seixas —mãe de Rininha e outros dois filhos com Rina— afirmou que os últimos anos foram difíceis e comentou que os fiéis devem ter ouvido "algumas coisas e suposições". "O fato é que eu me vi diante de uma linha de fogo e não vou entrar, no mérito, não vou entrar na questão. Me chamaram para ir ao Fantástico, para ir tal lugar, enfim. (...) Eu vim aqui para honrar o nome do Rinaldo. Eu não vim aqui falar nada além disso. Vim aqui honrar o pai dos meus filhos."

Priscila Seixas, irmã de Rina, disse que soube ontem que o irmão havia caído de moto e "esfolado o ombro". Quando recebeu a notícia, ela disse ter rebatido que essa não era a informação correta. "Eu sabia que ele tinha se desligado de mim e ido embora", afirmou. "Bola de Neve, a gente não vai parar", gritou. Os fiéis se levantaram todos, do chão ao mezanino, aplaudiram e continuaram ouvindo a fala de Priscila em pé.

A pastora Dani, irmã de Rina, também falou rapidamente sobre a perda do apóstolo. "Eu não imaginava voltar na sede depois de meses do falecimento da minha mãe. Ele está com minha mãe, pai e familiares. Eu não esperava que ele fosse antes de nós. Orem por nós", pediu.