Boeing inicia demissões para reduzir 10% dos funcionários

A fabricante de aviões americana Boeing enviou as primeiras notificações de demissão, no contexto do plano da empresa para reduzir 10% da sua força de trabalho no mundo. Mais de 2 mil funcionários foram afetados no estado de Washington.

A empresa havia anunciado no mês passado o plano de redução do quadro de funcionários, que era de 170.688 pessoas em 31 de dezembro de 2023.

Segundo documento divulgado nesta segunda-feira (18) pelo Serviço de Segurança do Emprego de Washington, a Boeing decidiu demitir 2.199 pessoas no estado a partir de 20 de dezembro.