Mediterrâneo perdeu 70% de sua água há 5,5 milhões de anos

Se essa passagem fosse bloqueada, isso significaria uma queda no nível do mar de "cerca de 0,5 metro por ano", afirmam os autores do estudo publicado na Nature Communications.

E foi isso que aconteceu entre 5,97 e 5,33 milhões de anos atrás, no final do Mioceno.

O fechamento do estreito, principalmente devido aos movimentos das placas tectônicas, limitou a troca de água entre o Mediterrâneo e o Atlântico, levando a uma concentração de sais no mar.

Esse episódio, chamado de "crise do sal messiânico" em referência à cidade italiana de Messina, deixou traços visíveis: o fundo do Mediterrâneo está coberto por uma camada de sais que, em alguns setores, pode atingir de 2 a 3 quilômetros de espessura e um total de um milhão de quilômetros cúbicos, disse à AFP Giovanni Aloisi, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e geoquímico do Instituto de Física do Globo em Paris.

Mas a extensão da queda no nível do mar durante esse período era até agora uma questão de debate. "Algumas hipóteses sugeriam que o nível do Mediterrâneo quase não havia caído, outras que o mar havia quase se esvaziado", diz Aloisi, que liderou o estudo.

A análise dos isótopos de cloro contidos nos sais extraídos do fundo do Mediterrâneo mostra que esse episódio ocorreu em duas etapas.