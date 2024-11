Biden promete contribuição de US$ 4 bilhões para países mais pobres do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu uma contribuição de 4 bilhões de dólares para o fundo da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), do Banco Mundial, para os países mais pobres do mundo, disseram duas fontes com conhecimento do compromisso nesta segunda-feira.

Biden anunciou a promessa dos EUA em uma sessão fechada durante a reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro, de acordo com as fontes, que falaram sob condição de anonimato.

O valor é um recorde e excede substancialmente os 3,5 bilhões de dólares que os EUA se comprometeram na rodada anterior de financiamento da IDA, em dezembro de 2021.