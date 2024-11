Namorada de delator do PCC publica homenagem: 'Eu vou te amar para sempre'

Maria Paiva afirmou à polícia que conheceu Gritzbach por meio do Instagram. Em seu depoimento, ela contou que logo após se conhecerem iniciaram um relacionamento amoroso. A modelo disse que nunca recebeu ameaça de morte, mas revelou já tinha ouvido o empresário se queixar de ameaças que recebia.

A modelo é bastante ativa nas redes sociais e tem mais de 400 mil seguidores. No mais seguido dos seus perfis, ela costuma compartilhar vídeos com dicas de maquiagem, roupas e um pouco de sua rotina. Em 2016, ela foi candidata a vereadora pelo município de Barbosa Ferraz, localizado no noroeste do Paraná, onde nasceu. Maria Paiva teve 16 votos e não conseguiu se eleger.

O casal costumava frequentar festas e também tinha o hábito de viajar. A reportagem apurou que o empresário estava apaixonado por ela e a conheceu logo após terminar o relacionamento com a esposa dele.

Eles viajaram para Alagoas no dia 1º novembro. O casal estava acompanhado do motorista de Vinícius e de um segurança, o PM Samuel da Luz. Eles foram para cidade de São Miguel dos Milagres, onde o empresário procurou imóveis para alugar com o intuito de passar as festas de fim de ano com a família.

Gritzbach desconfiou que estava sendo seguido durante a viagem. A namorada detalhou à polícia que ele comentou que teria visto no local um homem muito parecido com um dos que o ameaçavam, mas achava que talvez não fosse, pois não estava fumando, e que o homem que o ameaçava fumava bastante.