'Mundo entra em novo período de turbulência', diz presidente chinês no G20

As relações entre as duas nações têm sido marcadas nos últimos anos por divergências sobre questões de espionagem, direitos humanos e o reforço do controle de Pequim sobre a ex-colônia britânica de Hong Kong.

No entanto, a China e o Reino Unido continuam sendo importantes parceiros comerciais e ambos são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.

Starmer disse a Xi que seu objetivo é construir um relacionamento "duradouro" com a China.

Uma forte relação bilateral é "importante para os nossos dois países", declarou o primeiro-ministro britânico, citado pela agência de notícias PA.

O encontro aconteceu antes da abertura oficial da cúpula do G20, que reúne os líderes das principais potências do mundo.