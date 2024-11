Pontos-chave da declaração final do G20

O texto também evitou mencionar o compromisso assumido na COP28 de eliminar progressivamente o uso de energias fósseis. Além disso, não estabeleceu novos objetivos concretos em matéria climática para os países membros do grupo.

- Rússia ausente e Gaza "catastrófica" -

O documento abordou as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, um dos temas mais delicados para as maiores potências durante as negociações.

Embora tenha utilizado a palavra "guerra", evitou mencionar a Rússia diretamente, optando por uma fórmula semelhante à da cúpula anterior, defendendo iniciativas "relevantes e construtivas" para uma "paz ampla, justa e duradoura" na Ucrânia.

Houve uma condenação específica aos ataques bélicos contra "infraestruturas", aparentemente uma referência ao ataque em massa contra instalações energéticas ucranianas realizado pela Rússia no domingo.

Em sua primeira declaração desde o início do atual conflito entre Israel e o Hamas, o G20 expressou "profunda preocupação com a situação catastrófica na Faixa de Gaza e a escalada no Líbano" e pediu a "remoção de todas as barreiras à prestação de ajuda humanitária".