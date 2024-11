FMI aprova 6ª revisão do programa de ajuda à Ucrânia e abre a porta para entrega de US$ 1,1 bilhão

O programa faz parte de um pacote maior de ajuda internacional de cerca de 122 bilhões de dólares (704 bilhões de reais) aprovado em março de 2023 para a Ucrânia, que está em guerra desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

"O resultado do programa é forte graças às políticas prudentes das autoridades, com todos os critérios atendidos, assim como às reformas estruturais esperadas para esta revisão", disse o chefe da missão do FMI para a Ucrânia, Gavin Gray, no comunicado.

A guerra está pesando sobre as finanças públicas da Ucrânia, que terá um déficit fiscal de 19% do PIB este ano, "em linha com as expectativas do FMI", disse Gray.

O crescimento em 2025 deve cair para 2,5% a 3% em relação aos 4% esperados em 2024.

O anúncio foi feito no milésimo dia da guerra na Ucrânia.

