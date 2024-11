Ataque racista a estudantes é reflexo de uma classe média ressentida

É preciso lembrar que jogos universitários ou qualquer outro ambiente esportivo não devem servir de desculpa para exercer o racismo recreativo. Em jogos, em que os nervos e as emoções afloram, não cabem comportamentos criminosos.

Ataques de estudantes são, na verdade, reflexos do que grande parte da classe média burguesa pensa de pessoas negras, pobres e periféricas. A branquitude sempre encontra formas de expressar seu ressentimento quando percebe a ascensão social de grupos excluídos.

A afirmação de classe comprova, sobretudo, a necessidade de uma classe média burguesa branca de se distinguir socialmente.

A lógica é a seguinte: já que não se pode mais impedir o acesso de negros e pobres ao ambiente acadêmico, é preciso, então, desqualificá-los, invertendo valores colocando as cotas como um demérito, por exemplo, e não como uma conquista.

Na verdade, as cotas, mais do que incluir pessoas negras e pobres na universidade, são também uma forma de educar a branquitude, assim como curar essa classe média do ressentimento e do medo injustificado de perder espaço numa sociedade desigual.

A diversidade no ambiente acadêmico é a possibilidade de classes mais abastadas conviverem e aprenderem com a diferença.