Justiça britânica dá razão a fundo especulativo CRF em caso sobre dívida soberana de Cuba

"A decisão de hoje reforça nossa confiança à medida que avançamos para a próxima fase. Embora sempre tenhamos buscado um acordo justo e equitativo, continuamos firmes na busca de justiça para nossas partes interessadas se as negociações não ocorrerem", disse o presidente do CRF, David Charters, em um comunicado.

Embora a dívida original tenha sido contraída pelo Banco Nacional de Cuba (BNC) com essas duas entidades, ela foi posteriormente adquirida pelo banco chinês ICBC Standard Bank, do qual o fundo CRF comprou a dívida.

Em 23 de abril de 2023, a Justiça britânica considerou, em uma decisão salomônica, que o CRF havia adquirido legitimamente uma dívida não paga do Banco Nacional de Cuba (BNC), que, no entanto, não agia em nome do Estado cubano.

As autoridades cubanas tentaram impedir o andamento do processo, alegando que o CRF I Limited adquiriu os direitos ilegalmente, chegando a subornar o diretor de operações do BNC, Raúl Eugenio Olivera Lozano, que foi posteriormente julgado e está cumprindo 13 anos de prisão.

Naquela ocasião, a juíza Sara Cockerill, do Tribunal Superior de Londres, considerou que o fundo comprou legitimamente a dívida com a aprovação do BNC e, como credor, pode reivindicar seu pagamento perante o sistema judiciário britânico.

Na batalha legal entre Cuba e o CRF, três juízes da Corte de Apelação concordaram unanimemente, nesta terça-feira, em manter a sentença de 2023, em uma decisão de 19 páginas.