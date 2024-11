ONU denuncia saque 'sistemático' de ajuda humanitária na Faixa de Gaza

O saque da ajuda humanitária em Gaza "se tornou algo sistemático e deve parar imediatamente", disse, nesta terça-feira (19), o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, dias após o pior ataque a um comboio da ONU no território palestino.

"Isso atrapalha operações humanitárias vitais e coloca ainda mais em perigo o nosso pessoal", expressou Stéphane Dujarric.

"No entanto, as operações para manter a ordem devem ser legais, necessárias e proporcionais", acrescentou, em alusão a uma ação mortal por parte do governo do Hamas, no poder em Gaza, contra supostos saqueadores, a qual deixou 20 mortos na segunda-feira.