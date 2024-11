Lançamento de mísseis ATACMS da Ucrânia contra a Rússia marcam uma "nova fase da guerra do Ocidente" (Lavrov)

O ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, prometeu que a Rússia responderá em conformidade ao disparo de mísseis ATACMS de longo alcance pela Ucrânia, estimando que os Estados Unidos estão envolvidos nestes ataques que abrem uma "nova fase" da guerra.

"Se houver um lançamento de mísseis de longo alcance da Ucrânia em direção ao território russo, significa que estes são operados por especialistas militares dos Estados Unidos. Consideramos que esta é uma nova fase da guerra do Ocidente contra a Rússia e reagiremos em conformidade", Lavrov declarou à imprensa no Rio de Janeiro, após a cúpula do G20.

